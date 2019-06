Trump diz que presidente do Banco Central Europeu devia liderar a Fed

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que nomeou Jerome Powell para a liderança da Reserva Federal (Fed), mas agora gostaria de ver no cargo Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE).Numa entrevista à Fox Business, Trump, que tem repetido nas últimas semanas as críticas à Fed, banco central norte-americano, reclamando uma descida das taxas de juro, lançou: "Devíamos ter Draghi" em vez de Powell.Na semana passada, o presidente do BCE afirmou que a instituição pode avançar com estímulos adicionais, nomeadamente mais compras de ativos e cortes adicionais nos juros, se a inflação não recuperar na zona euro.Na altura, Trump reagiu no Twitter com críticas. "Mario Draghi acaba de anunciar que podem surgir novas medidas para estimular a economia (europeia), o que fez imediatamente cair o euro face ao dólar, dando-lhes uma vantagem injusta na concorrência com os Estados Unidos", escreveu.Os europeus "fazem isso impunemente há anos, com a China e outros", acrescentou.Esta quarta-feira, o Presidente norte-americano disse à Fox Business que "ninguém tinha ouvido falar" de Powell antes de o escolher para a Fed. "É graças a mim que está lá e agora quer mostrar que é duro", afirmou, considerando que "ele não está a fazer um bom trabalho".Na passada quarta-feira, a Fed deixou as taxas de juro inalteradas, mas assinalou que pode mudar a sua posição se for necessário apoiar o crescimento.Segundo Trump, com taxas de juros mais baixas, a economia norte-americana estaria a crescer 4% ou 5%.