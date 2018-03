Trump diz que "talvez" os EUA venham a ter um presidente vitalício

Afirmou ser "ótimo" que o presidente da China se possa manter no poder.

17:55

President Trump on Chinese President Xi Jinping consolidating power: "Maybe we'll give that a shot some day" https://t.co/ToNGfS9pzj pic.twitter.com/beWhns987s — CNN Politics (@CNNPolitics) 4 de março de 2018

Donald Trump elogiou este domingo a intenção do Presidente chinês de se manter no poder de forma vitalícia e disse que "talvez" os Estados Unidos devessem ponderar este mesmo cenário."Ele agora é Presidente vitalício. Presidente vitalício. E é ótimo, acho que isso é óptimo. Talvez tentemos fazer o mesmo um dia destes", foram as palavras de Trump durante um almoço com aodores republicanos que ocorreu na sua propriedade no estado norte-americano da Flórida.As palavras de Trump foram divulgadas pela CNN através de uma gravação a que o canal teve acesso.