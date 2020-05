Trump diz que ter o maior número de casos confirmados de coronavírus é "motivo de orgulho"

O presidente dos EUA, Donald Trump, diz que é "um motivo de orgulho" que o seu país tenha o maior número de infeções confirmadas de coronavírus."Só vejo isto como um motivo de orgulho. É realmente um motivo de orgulho. É um grande tributo à nossa capacidade de testar e a todo o trabalho que os nossos profissionais tiveram", afirmou Trump.Os EUA contam já com mais de 1,5 milhões de infetados com Covid-19 e quase 92 mil mortes. Depois aparece a Rússia com mais de 300 mil casos."Já agora, sabem que, quando vocês [jornalistas] dizem que nós temos o maior número de casos é só porque testámos mais do que toda a gente", disse o presidente dos EUA.