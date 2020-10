Trump diz que vai abandonar os EUA se perder as eleições presidenciais

Donald Trump disse este sábado que vai abandonar os Estados Unidos da América caso perca as eleições presidenciais de 3 de novembro contra Joe Biden. O motivo? O presidente dos EUA diz que é impensável permanecer no país se perder para "o pior candidato da história".



"Conseguem imaginar se eu perder? A minha vida inteira, o que vou fazer? Vou dizer que perdi para o pior candidato da história da política. Não me vou sentir bem. Talvez tenha que deixar o país, não sei", disse o atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, n







A apenas 18 dias das eleições, 23 milhões de norte-americanos já correram às urnas para votar.

um comício da sua campanha eleitoral no estado da Geórgia.