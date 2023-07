Donald Trump afirmou na terça-feira que espera ser detido em breve no âmbito da investigação à invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, e aos seus esforços para invalidar as presidenciais de 2020 que perdeu para Joe Biden.O ex-Presidente dos EUA diz ter recebido uma carta do procurador especial Jack Smith informando-o de que é um dos alvos da investigação de um grande júri.