"Trump é um racista, predador e vigarista": livro de ex-advogado promete revelações explosivas

Só chega às livrarias em setembro mas já está a dar muito que falar. ‘Desleal’, o livro escrito por Michael Cohen, antigo advogado pessoal de Donald Trump, promete revelações explosivas sobre a conduta de um homem descrito como “racista, predador e vigarista”, incluindo “chuvas douradas em clubes de strip de Los Angeles, fraude fiscal e negócios com funcionários corruptos da ex-União Soviética”.





Jornalista ‘entala’ Trump com mentiras





Presidente propaga teoria da conspiração



“Sei onde estão enterrados todos os esqueletos porque fui eu que os enterrei”, explica Cohen no prefácio do livro, revelado esta quinta-feira. “Conheço Trump melhor do que a sua família, porque eu testemunhei o verdadeiro homem, em clubes de strip, reuniões de negócios obscuros e nos momentos desprotegidos em que ele revelava quem verdadeiramente é: um aldrabão, um mentiroso, um bully, um racista, um predador, um vigarista”, escreve Cohen.Um jornalista do ‘Huffington Post’, SV Daté, embaraçou Trump em plena conferência de imprensa, na quinta-feira, ao perguntar-lhe “se não estava arrependido de todas as mentiras que contou ao povo americano”. Trump ficou sem resposta e passou abruptamente para outra pergunta.Donald Trump impulsionou uma teoria da conspiração que alega que a democrata Kamala Harris não pode ser vice-presidente dos EUA porque, apesar de ter nascido na Califórnia, os seus pais, ambos imigrantes, não tinham a situação regularizada. “Ouvi isso hoje e acho que quem escreveu isso é uma pessoa conceituada”, disse Trump, que durante anos também alegou que Obama nasceu no Quénia e não podia ter sido presidente.