Trump presente durante homenagem aos heróis do 'Dia D'

O presidente Donald Trump acompanhou, ao lado da rainha Isabel II, as celebrações que esta quarta-feira se assinalaram, em Portsmouth, Inglaterra, os 75 anos do Dia D, o gigantesco desembarque militar na Normandia que, a 6 de junho de 1944, deu início à libertação da Europa da ocupação nazi."O inimigo é forte. Pode repelir as nossas forças, mas voltaremos e sabemos que, pela Vossa graça e porque a nossa causa é nobre, os nossos filhos triunfarão".As palavras do presidente Franklin D. Roosevelt antes do ataque foram lidas esta quarta-feira por Trump, durante uma homenagem que teve ponto alto na presença de um grupo de veteranos, fortemente aplaudidos por milhares de convidados, entre eles dezenas de líderes mundiais, como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron."A geração da guerra, a minha geração, é resiliente e eu estou encantada por estar convosco aqui, hoje", afirmou Isabel II, de 93 anos, que na altura do Dia D tinha apenas 18 anos.Mais de 150 mil soldados, na maioria britânicos, canadianos e norte-americanos, participaram. Muitos milhares, boa parte deles com menos de 20 anos, morreram nos primeiros minutos do desembarquen.Trump disse que o príncipe Harry é excelente e negou ter chamado má pessoa à sua mulher, a norte-americana Meghan Markle, alegando que os jornalistas distorceram o que disse.Mais de 4 mil efetivos estiveram envolvidos nas celebrações do Dia D, uma das mais gigantescas mobilizações militares britânicas dos últimos anos.Os 16 países que participaram nas celebrações assinaram uma proclamação para garantir que "o horror nunca se repetirá".