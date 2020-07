Trump envia agentes federais para cidades

A medida mais recente da Casa Branca contra a maré de violência que se está a alastrar nos EUA, passou pelo envio de centenas de agentes federais para as cidades de Chicago, no Illinois; Kansas City, no Missouri; e Albuquerque, no Novo México. Foram destacados cerca de 200 oficiais para Chicago e outros 30 para Albuquerque, sendo que outras duas centenas já chegaram Kansas City. "Não temos escolha a não ser envolver-nos" afirmou o presidente norte-americano Donald Trump.A Operação Lenda consiste no envio de forças de segurança federais para auxiliar as polícias das cidades, que nos EUA são controladas pelos governos de cada região. A operação teve início na semana passada quando Trump enviou agentes federais para a cidade de Portland, no estado de Oregon, onde, desde a morte do cidadão afro-americano George Floyd têm ocorrido manifestações todos os dias.Além desta medida, Trump fez questão de deixar uma mensagem para todos os cidadãos que optem pela violência, "Não vamos deixar que Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore, e sobretudo Oakland, sejam um desastre. Não vamos deixar que isso suceda no nosso país". Mesmo assim, os autarcas visados, todos democratas, opõem-se à "implantação unilateral" de federais nas suas cidades.