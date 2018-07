Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump estava a par de reunião com russos

Advogado diz que republicano sabia de encontro do filho com enviada russa que dizia ter informações prejudiciais sobre Hillary Clinton.

Por Ricardo Ramos | 09:55

O antigo advogado e braço-direito de Donald Trump, Michael Cohen, garante que o presidente sabia do encontro entre o filho Donald Jr. e outros responsáveis da campanha com uma emissária russa que dizia ter informações prejudiciais sobre Hillary Clinton. O testemunho de Cohen é explosivo para o presidente, uma vez que a referida reunião é a peça central da investigação ao alegado conluio entre a campanha de Trump e Moscovo.



Segundo a CNN, Cohen garante que estava presente quando Donald Jr. informou o pai sobre o encontro, e está disposto a dizer isso mesmo ao procurador Robert Mueller, que investiga a ingerência russa.



No referido encontro, que decorreu em junho de 2016 na Torre Trump, em Nova Iorque, estiveram presentes, além do filho de Trump, o seu genro Jared Kushner, o diretor de campanha Paul Manafort e a advogada russa próxima do Kremlin Natalia Veselnitskaya. Trump sempre disse que não sabia do encontro, e ontem voltou à carga: "Parece-me que alguém anda a inventar histórias para se livrar de complicações legais".



É já a segunda vez esta semana que Cohen ‘atraiçoa’ Trump, depois de ter divulgado uma gravação de uma conversa em que discute com o presidente a compra do silêncio de uma ex-coelhinha da Playboy que diz ter tido um caso com o milionário.



Putin convida Trump para cimeira na Rússia

O presidente russo Vladimir Putin revelou esta sexta-feira ter convidado Trump para uma cimeira em Moscovo.



"Estamos disponíveis para um novo encontro. O presidente Trump é bem-vindo em Moscovo, eu já lhe disse isso", afirmou Putin à margem da cimeira dos BRICs na África do Sul, um dia depois de o presidente norte-americano ter adiado a cimeira entre os dois líderes em Washington, que estava prevista para depois do verão, para o início de 2019 devido à "caça às bruxas" nos EUA.