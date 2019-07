Trump exige regulação bancária para criptomoedas

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julho de 2019

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julho de 2019

...and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julho de 2019

As criptomoedas foram o novo alvo de Donald Trump esta semana. O presidente dos Estados Unidos considera que as empresas que criam e gerem moedas como a Bitcoin ou a Libra, a nova moeda que o Facebook pretende lançar, deveriam estar sujeitas a regulação bancária, "tal como os outros bancos".As críticas foram feitas, como habitualmente, na sua conta oficial de Twitter. "Não sou fã da Bitcoin e de outras criptomoedas, que não são dinheiro e cujo valor é altamente volátil e baseado em [critérios arbitrários]", começou por escrever Trump. E continuou: "As criptomoedas sem regulação podem facilitar comportamentos ilegais, incluindo tráfico de droga e outras atividades ilegais".Assim, defende, deve ser criada regulação. "Se o Facebook e outras empresas querem tornar-se num banco, devem procurar uma nova licença bancária e tornar-se sujeitos a todas as regulações bancárias, tal como os outros bancos, tanto nacionais como internacionais".O presidente norte-americano concluiu com elogios ao dólar. "Só temos uma moeda real nos Estados Unidos e está mais forte do que nunca, é tanto segura quanto fiável. É, de longe, a moeda mais dominante do mundo e assim será para sempre".Os investidores ignoram, para já, as declarações de Donald Trump. A Bitcoin segue, por esta altura, a valorizar perto de 5%, negociado acima dos 11.660 dólares e mantendo-se nos níveis mais elevados desde fevereiro de 2018.