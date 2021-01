Trump faz 'birra' e confirma que não vai à tomada de posse de Joe Biden

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Donald Trump confirmou esta sexta-feira, no Twitter, que não vai assistir à tomada de posse de Joe Biden, no próximo dia 20 de janeiro. Na publicação feita, o ainda presidente dos EUA recusou referir o nome do presidente eleito."Para todos os que perguntaram, eu não vou à tomada de posse do dia 20 de janeiro", escreveu.Recorde-se que, esta quinta-feira, Trump admitiu finalmente que vai deixar o poder e prometeu uma transição "suave" para a administração de Biden. O anúncio foi feito numa curta mensagem em vídeo publicada nas redes sociais."A nossa jornada está apenas a começar", referiu Trump numa declaração onde mente, dizendo ter sido ele a requisitar as tropas para travar o ataque de manifestantes ao Capitólio.Donald Trump diz considerar os atos realizados por manifestantes no Capitólio um ultraje e que os envolvidos não representam o país e vão pagar pelo que fizeram. O ainda presidente dos EUA refere ainda que o seu único objetivo era garantir a elegibilidade dos votos durante as presidenciais norte-americanas.