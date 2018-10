Trump felicita Senado norte-americano pela nomeação de Kavanaugh

O Presidente dos EUA, Donald Trump, felicitou, este sábado, o Senado norte-americano por ratificar o juiz Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal após uma cerrada votação (50-48), que confirmou a candidatura do magistrado.

"Aplaudo e felicito o Senado dos EUA por confirmar o nosso grande nomeado [em maiúsculas], o juiz Brett Kavanaugh, para o Supremo Tribunal. Mais tarde, hoje assinarei a sua designação e ele vai jurar [o seu novo cargo] oficialmente. Muito emocionante!", assinalou Trump na sua conta oficial do Twitter após a votação que confirmou a sua escolha pessoal.

Trump tinha apoiado Kavanaugh em diversas ocasiões, em particular após o juiz ter sido acusado nas últimas semanas de supostamente abusar sexualmente de pelo menos três mulheres.





