Trump fica sujeito a ordem de silêncio em processo judicial federal nos EUA

A juíza federal que supervisiona o caso contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump por subversão eleitoral em 2020 impôs esta segunda-feira uma ordem de silêncio restrita, impedindo-o de fazer declarações a testemunhas, procuradores ou juízes.

A ordem da juíza Tanya Chutkan é um marco no caso judicial federal que acusa Trump de conspirar ilegalmente para reverter a sua derrota nas eleições de 2020 para o candidato Democrata Joe Biden.

A equipa do procurador especial Jack Smith alertou para as declarações por parte de Trump que criticavam procuradores, juízes e testemunhas, apontando o facto de poderem minar a confiança do público no sistema judicial.