Trump foi a 'estrela' durante combate de Sumo no Japão

Durante a visita oficial ao Japão, com uma agenda focada no reforço das relações bilaterais e no impasse das negociações com a Coreia do Norte, o presidente dos EUA, Donald Trump, foi assistir a um um combate de lutadores de Sumo.Na companhia da mulher, Melania Trump, e sentado ao lado do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Trump afirmou ter passado um "noite incrível".A visita do chefe de Estado norte-americano decorre até terça-feira com inclui reuniões oficiais e momentos de lazer com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que esteve em Washington, EUA, em abril.