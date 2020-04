Trump ignorou alerta em novembro sobre "evento cataclísmico" do coronavírus

Donald Trump foi informado da existência de um novo coronavírus em novembro do ano passado.A informação foi detalhada num relatório do Centro Nacional de Inteligência Médica (NCMI) das Forças Armadas - os serviços secretos norte-americanas.O documento, que alertou para uma doença "fora de controle" que representaria uma ameaça, demonstra que o governo norte-americano foi várias vezes avisado para "um evento cataclísmico", disse uma das fontes do relatório da NCMI. A informação foi divulgada "várias vezes" às Secretas norte-americanas, ao Estado-Maior Conjunto do Pentágono e à Casa Branca.

"Foi definitivamente informado no início de novembro como algo que os militares precisavam adotar", confirmou a fonte dos relatórios preliminares de Wuhan.

O relatório da NCMI foi amplamente divulgado às pessoas autorizadas. Após o lançamento do documento, outros boletins das Secretas norte-americanas começaram a circular por canais confidenciais de todo o governo por altura do Dia de Ação de Graças, afirmaram as fontes. A China sabia que a pandemia estava fora de controle, mesmo mantendo informações cruciais de governos estrangeiros e agências de saúde pública.



Os alertas culminaram, no início de janeiro, com uma explicação detalhada da situação no briefing diário fornecido ao presidente sobre assuntos dos serviços secretos.

Questionado sobre o aviso de novembro, o secretário de Defesa Mark Esper disse afirmou que não se lembrava. "Não me lembro, mas temos muitas pessoas a seguir a situação de perto", afirmou.

Os críticos ao governo de Trump acusaram o mesmo de ser "péssimo e tardio" na resposta a uma pandemia que, depois de varrer Wuhan e depois partes da Europa, já matou mais de 12.000 nos EUA.

Donald Trump alternou entre tomar crédito pelas ações antecipadas e alegar que o coronavírus foi uma surpresa para ele e para todos os outros. De seguida, elogiou a sua própria decisão de 31 de janeiro de restringir viagens aéreas com a China. Ao mesmo tempo, passou semanas a dizer ao público e às principais autoridades da administração que os americanos não tinham nada a temer.

O estado de emergência nos EUA foi declarado apenas a 13 de março e mobilizou vários recursos do governo federal para ajudar as agências de saúde pública a lidar com a crise que estava prestes a acontecer.