A procuradora-geral de Nova Iorque acusou o ex-Presidente Donald Trump de inflacionar de forma fraudulenta o valor do seu património imobiliário em 3,6 mil milhões de dólares entre 2011 e 2021. O valor revisto foi anunciado esta sexta-feira e, segundo Letitia James, trata-se de uma “estimativa conservadora”.





Quando anunciou o processo contra o ex-Presidente, em setembro do ano passado, a procuradora-geral de Nova Iorque tinha avaliado em cerca de 2,2 mil milhões de dólares a sobrevalorização deliberada dos ativos do grupo imobiliário de Trump. No entanto, um novo cálculo atualizado aos valores e práticas de mercado atuais levou as autoridades a corrigir esse valor para 3,6 mil milhões de dólares (3,36 mil milhões de euros).