O ex-Presidente Donald Trump vai sentar-se no banco dos réus para começar a ser julgado pela tentativa de reverter ilegalmente a derrota nas presidenciais de 2020 a 4 de março de 2024, um dia antes da decisiva ‘Superterça-feira’ das primárias republicanas que poderá ditar o candidato do partido à Casa Branca.





A decisão sobre a data do julgamento foi anunciada na segunda-feira pela juíza Tanya Chutkan, que rejeitou o pedido dos advogados de Trump para adiar o processo para 2026 devido aos compromissos de campanha do candidato. “A determinação da data do julgamento não depende dos compromissos pessoais ou profissionais do réu. O senhor Trump terá de arranjar maneira de ajustar o seu calendário”, frisou a juíza.