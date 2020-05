Trump liga a Marcelo Rebelo de Sousa e oferece ajuda no combate à covid-19 em Portugal

O presidente norte-americano, Donald Trump, conversou esta sexta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa e elogiou a resposta portuguesa no combate à pandemia, oferecendo ainda "toda a ajuda" ao País. A participação de uma farmacêutica portuguesa na produção de um fármaco contra a Covid-19 também foi tema de conversa. O CM sabe tratar-se da portuguesa Hovione.

A conversa entre Trump e Marcelo foi tornada pública através de uma nota no site da Presidência. O CM sabe que a chamada não foi espontânea – como é habitual com alguns chefes de Estado mais próximos de Marcelo – mas preparada pela diplomacia dos dois países, coincidindo com o fim do estado de emergência no País.

"Os dois Presidentes partilharam a evolução da pandemia Covid-19 e a forma como tem sido afrontada a doença e a sua propagação em cada um dos dois países, tendo nomeadamente sido referida a participação de uma empresa portuguesa nos testes científicos nos Estados Unidos da América, para a produção de um medicamento específico", lê-se na nota publicada por Belém. A empresa em questão é a Hovione, sabe o CM, cujas instalações em Loures Marcelo Rebelo de Sousa visitou recentemente. A farmacêutica portuguesa está a desenvolver um componente que é essencial para a produção de um medicamento que está a ser desenvolvido pelos laboratórios da Gilead nos Estados Unidos. Há dias, a Gilead anunciou que o seu medicamento experimental antiviral Remdesivir obteve "resultados positivos" em doentes com Covid-19 no âmbito de um grande ensaio clínico. Será nesse âmbito que a Hovione estará a produzir um excipiente desse medicamento.

Segundo a mesma nota, Trump "elogiou o desempenho português neste surto pandémico e ofereceu toda ajuda que fosse considerada útil e necessária, o que o Presidente português agradeceu". Marcelo terá também frisado ao homólogo norte-americano a "prioridade na luta à pandemia e a importância das lições aprendidas", depois de numa primeira fase Donald Trump ter desvalorizado o impacto da doença e o risco de contágio. O tom da conversa terá sido "cordial".





