Trump livra antigo conselheiro da prisão nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comutou a pena de prisão do seu amigo e antigo conselheiro Roger Stone. Em fevereiro, Stone tinha sido condenado a 40 meses de prisão por mentir ao Congresso e por obstruir e manipular testemunhas mediante a investigação acerca da interferência russa na campanha presidencial de 2016, eleições que Trump venceu.“O Presidente Donald J. Trump ordenou uma clemência executiva para comutar a injusta sentença de Roger Stone”, revelou a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, ao ler a declaração feita pela administração norte-americana. O documento refere ainda que Roger Stone, de 67 anos, “já sofreu muito” e que, apesar da sua condenação, de acordo com a Casa Branca, o antigo conselheiro de Trump “mantém a sua inocência”, merecendo assim uma nova oportunidade para se defender.

De acordo com a Procuradoria-Geral norte-americana, Roger Stone atuou como ponte entre a campanha de Trump em 2016 e a plataforma WikiLeaks, responsável pela divulgação dos mails do Comité Nacional Democrático que foram prejudiciais para a adversária de Trump, a democrata Hillary Clinton. A condenação do veterano conselheiro político mediante a investigação acerca da conspiração russa afastou Trump da polémica. Este sábado, o Partido Democrata anunciou que vai investigar os motivos e as circunstâncias da decisão do presidente dos EUA.