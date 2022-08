Trump mantém controlo sobre partido republicano nos EUA mas há sinais de erosão

Os resultados das eleições primárias em cinco estados mostraram que o ex-presidente Donald Trump continua a ter um domínio significativo sobre o partido republicano, mas há sinais de erosão a três meses das eleições intercalares.

As primárias desta semana determinaram os candidatos que vão a votos nas intercalares de novembro no Arizona, Kansas, Michigan, Washington e Missouri, e deram vitórias incisivas a vários candidatos 'MAGA' ['Make America Great Again', 'Engrandecer Novamente a América'] apoiados por Donald Trump.