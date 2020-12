Trump, Mike Pence e outros altos oficiais do governo dos EUA vacinados contra a Covid-19 na segunda-feira

O presidente norte-americano Donald Trump e o seu 'vice', Mike Pence, vão ser vacinados contra a Covid-19 esta segunda-feira, avança fonte da Casa Branca relacionada com o plano de vacinação à Reuters.Para além de Trumpe e Pence, que vão receber a recém-aprovada vacina da Pfizer, serão vacinados varios oficiais de topo do governo dos EUA, do Congresso, Senado, Câmara dos Representantes, gabinetes presidenciais, Supremo Tribunal e outros tribunais federais vão também ser vacinados, avança a mesma fonte.Também os "funcionários essenciais" da Casa Branca estão previstos nesta vacinação, que deverá decorrer ao longo de 10 dias.Recorde-se que esta informação surge poucas horas após a vacina da Pfizer contra a Covid-19 ter sido aprovada pelo Centro Para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).