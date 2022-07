As audiências públicas da comissão que investiga o assalto ao Capitólio vão esta semana focar-se nas alegadas relações entre Donald Trump e os grupos supremacistas Proud Boys e Oath Keepers e na forma como o ex-Presidente dos Estados Unidos terá instruído aqueles grupos a atuar no dia do ataque.









Segundo fonte da comissão, a sessão desta terça-feira contará com o testemunho de um antigo porta-voz dos Oath Keepers. Será ainda escrutinado o tweet publicado por Trump no dia do ataque ao Capitólio com a frase “Grande manifestação em Washington. Não faltem, vai ser uma coisa selvagem!”, interpretada como um ‘sinal’ para o ataque.