Trump não descarta nova candidatura à presidência dos EUA no primeiro discurso após saída da Casa Branca

O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a sugerir uma recandidatura à Casa Branca nas eleições de 2024.



Durante um discurso na Conferência de Ação Política Conservadora em Orlando, na Flórida, Trump atacou também o presidente eleito, Joe Biden, e repetiu novamente a ideia de que teria sido ele o grande vencedor das eleições de 3 de novembro de 2020.







O republicano criticou a forma como Biden está a exercer o cargo. "Quem sabe, posso até decidir vencê-los pela terceira vez", admitiu, deixando em aberto um regresso à Sala Oval.



Trump rejeitou, no entanto, a ideia de divisões no partido, ao reforçar a ideia de que não tem planos para lançar um terceiro partido, um assunto que teria sido discutido nos últimos meses com os assessores.



"Não estamos a começar novos partidos. Temos o Partido Republicano. Seremos mais unidos e mais fortes do que nunca. Não estou a começar um novo partido", garantiu.