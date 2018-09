Trump ordena ao FBI divulgação de informação classificada sobre interferência russa nas eleições

Entre os documentos estão mensagens de texto de pessoas que estão implicadas na alegada interferência eleitoral russa.

Por Lusa | 01:13

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na segunda-feira à Polícia Federal (FBI) e aos serviços de informações que divulguem a informação classificada sobre a investigação à alegada interferência eleitoral russa.

De acordo com um comunicado da porta-voz presidencial Sarah Huckabee Sanders, Trump ordenou ao Departamento de Justiça -- incluindo o FBI -- e ao diretor das Informações Nacionais que desclassifiquem diversos documentos relacionados com as investigações, entre eles as mensagens de texto de pessoas que estão implicadas na alegada interferência eleitoral russa.

Entre elas está o ex-diretor do FBI despedido por Trump em maio de 2017, James Comey, que foi o seu número dois e posteriormente diretor interino, Andrew McCabe, e também o ex-agente do FBI Peter Strzok, que foi destituído em agosto passado, meses depois de ter sido conhecido que tinha trocado mensagens com a sua amante e companheira de trabalho, Lisa Page, sobre os seus esforços para travar Trump na campanha presidencial.