Trump ordena escalada na guerra comercial com a China

EUA impõem tarifas de 10% em importações chinesas no valor de 171 mil milhões de euros.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Donald Trump ordenou uma escalada significativa na guerra comercial com a China, impondo novas tarifas sobre importações chinesas no valor de 171 mil milhões de euros. Pequim vai responder na mesma moeda.



"Até agora, a China não se mostrou disposta a mudar as suas práticas comerciais e a tratar-nos de firma mais justa", justificou Trump.



As medidas atingem quase metade do total dos produtos exportados pela China para os EUA e, pela primeira vez, incluem produtos de grande consumo, como malas, algodão e papel higiénico, que sofrerão um agravamento imediato de 10 por cento, mas que poderá chegar aos 25% já em janeiro se os dois países não firmarem um acordo comercial.



É precisamente para forçar Pequim a negociar que Trump impôs esta medidas, que se juntam a outras tarifas anteriormente anunciadas no valor de 45 mil milhões de euros.



Trump avisou ainda Pequim para não tentar manipular as próximas eleições impondo medidas retaliatórias sobre os setores agrícola e industrial, onde tem a sua grande base de apoio, ameaçando aprovar mais tarifas no valor de 228 milhões de euros - na prática, abarcando a quase totalidade das exportações chinesas para os EUA.



PORMENORES

Resposta chinesa

O governo de Pequim vai avançar com a imposição de tarifas sobres produtos americanos no valor de 51 mil milhões de euros como retaliação pelas medidas anunciadas por Trump.



Ameaça à economia

A Comissão Europeia advertiu que a guerra comercial EUA - China pode levar ao abrandamento da economia mundial.



Oportunidade para a UE

O comissário europeu Carlos Moedas diz que a disputa comercial entre os EUA e a China é "desastrosa", mas constitui "uma oportunidade para a UE".