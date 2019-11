“Trump ordenou pressões à Ucrânia”, diz embaixador dos EUA na União Europeia

O embaixador dos EUA na União Europeia, Gordon Sondland, disse esta quarta-feira no inquérito de destituição de Trump que recebeu "ordens diretas" do presidente para pressionar as autoridades ucranianas a investigarem o candidato democrata Joe Biden, num depoimento explosivo que, pela primeira vez, implica diretamente o presidente no escândalo que ameaça acabar com a sua presidência."Seguimos as ordens do presidente", afirmou Sondland perante a comissão de destituição. O diplomata referia-se a si próprio, ao enviado especial dos EUA para a Ucrânia, Kurt Volker, e ao secretário da Energia, Rick Perry, que receberem instruções de Trump para trabalharem com o seu advogado, Rudolph Giuliani, nas pressões ao governo de Kiev. Questionado se existiu ‘quid pro quo’ (troca de favores), Sondland foi perentório ao admitir que sim, adiantando que Trump condicionou um encontro na Casa Branca com o PR ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a uma declaração pública deste sobre a abertura de uma investigação às atividades de Biden e do filho.Sondland disse ainda que as pressões "não eram um segredo para ninguém" e garantiu que o secretário de Estado Mike Pompeo estava ao corrente dos esforços liderados por Giuliani."Este é um momento muito importante neste inquérito. Vai direito à questão de saber se houve suborno ou outros crimes ou delitos graves", afirmou o líder da comissão de destituição, Adam Schiff.