"Trump ou guerra": Apoiantes apelam à violência antes da tomada de posse de Joe Biden

Nas semanas antes do ataque de quarta-feira ao Capitólio pelos apoiantes do presidente Donald Trump, os sinais de alerta foram claros: publicações online de ódio e provocações incitando à guerra civil e a mortes de legisladores importantes.



Agora, o especialista Jonathan Greenblatt, líder da Liga Anti-Difamação (ADL) alerta para o facto de as conversas entre "supremacistas brancos e extremistas de direita têm vindo a aumentar nos últimos dias". "Sentem-se encorajados neste momento", garante.

A poucos dias da tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, os apoiantes de Donald Trump continuam a apelar à violência, avança este sábado a CNN."Trump ou guerra. É simples".

Greenblatt alerta para o perigo deste tipo de incitamento à violência, afirmando que espera que "esta não piore antes mesmo de melhorar". O CEO da ADL diz que o país ainda está a recuperar do ataque de quarta-feira, dia 6 de janeiro, ao Capitólio, por parte de extremistas defensores de Donald Trump, que resultou em cinco mortos.