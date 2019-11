Trump pede aliança de Boris Johnson com Farage

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o acordo de Brexit assinado por Boris Johnson e aconselhou o primeiro-ministro britânico a fazer uma aliança eleitoral com o nacionalista radical Nigel Farage, líder do Partido do Brexit (PB).Após um elogio a Farage, a quem chamou "o homem certo para este momento", Trump afirmou que com o acordo de Johnson "os EUA não poderão assinar um pacto comercial" com os britânicos, algo que o presidente dos EUA garante que será muito vantajoso.A intervenção de Trump deu força a Farage, que lançou esta sexta-feira a campanha para as eleições de 12 de dezembro. O líder do PB elogiou as declarações de Trump e fez um ultimato ao Partido Conservador de Johnson.Se não aceitar uma aliança até 14 de novembro e não abandonar o acordo com a UE, disputará todas as circunscrições eleitorais, em vez de se abster de ir a votos em locais onde os conservadores podem vencer caso não haja alternativa à direita. O governo britânico desmentiu Trump (ver apoio) e recusou a oferta de Farage, que acusa de dividir o voto no Brexit."Arrisca-se a abrir as portas do governo a Corbyn", afirmou James Cleverly, do Partido Conservador.Em resposta às críticas de Trump, o governo britânico alegou que "o acordo de Brexit é bom" e deixa caminho livre ao Reino Unido "para assinar acordos comerciais pelo Mundo".O líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, acusou Trump de tentar "interferir" nas eleições britânicas. Trump disse que ele seria um PM "muito mau".Farage considera que o acordo assinado pelo governo com a UE "não é um Brexit", é um abrir de portas "ao regresso à UE".