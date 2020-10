Trump perde popularidade junto das Forças Armadas nas presidenciais dos EUA

A popularidade de Donald Trump junto dos generais das Forças Armadas caiu ao longo do mandato do Presidente dos EUA, apesar do esforço da Casa Branca para se aproximar das expectativas dos militares.

Tradicionalmente, os presidentes republicanos são mais do agrado das elites militares norte-americanas, acusadas pelos democratas de preferirem governos que sejam mais belicosos e apoiem mais negócios de compra e venda de armas.

Contudo, Trump parece ser uma exceção, tendo começado o seu mandato com um nível de popularidade de 46%, junto dos elementos das forças armadas, mas estando agora a terminá-lo com uma queda que o leva para apenas 38% de aprovação, de acordo com sondagens da revista Military Times.



Veterano ex-apoiante de Trump está a fazer campanha por Joe Biden na Florida

O veterano de guerra David Weissman, que votou no Presidente Donald Trump em 2016, mudou a sua afiliação partidária para o Partido Democrata e está a fazer campanha em Palm Bay, Florida, para eleger Joe Biden.

"Pensava que Trump falava pelos veteranos. Era como se ele soubesse o que os veteranos queriam", disse à Lusa o ex-militar, de 40 anos, que serviu duas vezes no Afeganistão. "Depois descobri a verdade sobre ele, sobre a corrupção, os laços com a Rússia, um homem de negócios falhado, coisas tão más", afirmou.

"Quando votei no Trump, pensei que era uma pessoa como deve ser. Não era perfeito, ninguém é, mas nunca me apercebi de quão mau ele era", disse Weissman.