Trump pode atacar Irão para atar mãos de Biden

Os serviços de informações europeus temem que Donald Trump possa lançar um ataque contra o Irão nos últimos dias da sua Presidência para atar as mãos do seu sucessor na Casa Branca, Joe Biden, e impedir que este regresse ao acordo nuclear.



De acordo com o site ‘Business Insider’, as agências de inteligência europeias estão alarmadas com os recentes desenvolvimentos nos EUA, incluindo o despedimento sumário do secretário da Defesa, Mark Esper, e a sua substituição por um político leal a Trump, e a notícia de que o presidente reuniu na semana passada o seu Estado-Maior e pediu opções para uma ação militar contra o Irão. Na altura, os conselheiros conseguiram dissuadir Trump, mas o presidente não ficou convencido e terá admitido outro tipo de ações, incluindo sabotagem das instalações nucleares. O objetivo seria aumentar de tal forma a tensão com Teerão que seria impensável Biden voltar ao acordo nuclear que Trump abandonou. “Estamos preocupados com a possibilidade de Trump lançar uma ação militar em larga escala antes de deixar o cargo, por forma a atar as mãos de Biden”, revelou uma das fontes, adiantando que outra preocupação é a possibilidade de Israel e Arábia Saudita decidirem que esta é a sua “última oportunidade” para atacar o Irão antes da tomada de posse de Biden.



Advogado de Trump ataca recontagem

O advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, atacou esta quinta-feira a recontagem dos votos na Geórgia, afirmando que os boletins que estão a ser contados são “fraudulentos”. Sem apresentar provas, lançou ainda um ataque à imprensa por minimizar as alegações de fraude feitas pelo presidente. Entretanto, dois responsáveis republicanos pela certificação dos votos em Detroit, Michigan, que na véspera confirmaram a vitória de Biden, pediram para retificar a sua certificação após terem falado com Trump.

