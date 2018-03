Trump propõe plano para controlar violência que inclui professores armados

Proposta da Casa Branca não inclui aumento de idade mínima para aquisição de armamento militar.

00:44

O governo de Donald Trump propõs, este domingo, um plano para combater a violência armada que, no entanto, não inclui um aumento da idade mínima exigida para que um adolescente possa comprar armamento militar.



Um mês após o massacre numa escola na Flórida, a Casa Branca volta a não aumentar a idade mínima legal para aquisição de armas de estilo militar para os 21 anos, mas insiste na necessidade de armar os professores.



Recorde-se que a NRA, a associação nacional que defende as espingardas e armamento no geral, apresentou uma ação judicial contra o Estado da Flórida depois deste ter decidido, esta semana, aumentar a idade de compra de espingardas de assalto dos 18 para os 21 anos.



Segundo adianta Trump, o pacote de medidas que tentará minimizar a violência armada que faz cada vez mais vítimas nos EUA inclui a criação de uma comissão de segurança escolar, bem como uma revisão do sistema de informação do FBI, que recebeu dicas sobre o atirador de Parkland, mas não agiu.

Para além disso, a Casa Branca pretende, ainda, que o Congresso crie leis que melhorem o sistema de verificação de antecedentes criminais para impedir a compra de armas a quem esteja impedido de o fazer.



O pacote também pretende que seja promotivo o reforço da segurança escolas através de subsídios concedidos aos estados.

As medidas apresentadas hoje por Trump ficam muito aquém do que o Presidente dos EUA tem vindo a apregoar na 'ressaca' do massacre numa escola na Flórida. Para Trump, no entanto, este pacote é mais "pragmático", favorecendo a criação de uma base de dados onde constem todas as pessoas que não podem adquirir armas.