Trump quer criar um canal de televisão digital para combater a Fox News

O Presidente em exercício dos EUA, Donald Trump, quer criar o seu próprio canal de televisão na Internet, quando deixar a Casa Branca, para roubar audiências àquela que foi a sua cadeia televisiva favorita, Fox News.

Trump começou a criticar a Fox News, há alguns meses, considerando que a estação não tem sido favorável na apreciação da sua política na Casa Branca e não escondeu a irritação de ver o canal a anunciar a eleição do democrata Joe Biden, quando o Presidente ainda clamava por recontagem de votos.

De acordo com fontes citadas pelo jornal digital Axios, Trump quer agora "destruir a Fox", lançando um projeto de comunicação televisiva na Internet.

"Ele quer destruir a Fox. Não tenho dúvidas disso", disse uma fonte próxima do Presidente, citada pelo Axios.

A tendência crescente da Fox News de rejeitar as alegações de "fraude eleitoral" feitas pelo Presidente, por as considerar falsas, irritou ainda mais Trump e alguns dos seus seguidores começaram a deixar de referir o canal, por ele não replicar os argumentos dos republicanos.

A vontade de Trump de criar o seu próprio canal de televisão tem sido comentada desde a sua campanha presidencial de 2016, mas, de acordo com o jornal Axios, o Presidente em exercício não está a ponderar num projeto de TV por cabo, considerando que seria caro e complicado de montar.

O que Trump pretende é criar um canal digital, que seja transmitido pela Internet, cobrando uma taxa mensal aos seus assinantes, para competir com o serviço de emissão por 'streaming' na Internet Fox Nation.

Apesar de ter perdido as eleições, Trump aumentou muito a sua base de eleitores em comparação com 2016, e a sua campanha de reeleição ficou com uma base de dados que pode vir a ser um importante trunfo no lançamento desse canal.

O Presidente em exercício intensificou as suas críticas à Fox News nos últimos dias, e, hoje, usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para escrever que as audiências desse canal "caíram por completo".

"É muito triste ver como isso aconteceu, mas eles esqueceram-se do que os tornou bem-sucedidos, o que os levou onde estão. Eles esqueceram-se da galinha dos ovos de ouro", escreveu Trump, numa aparente referência a si mesmo.

As críticas de Trump já começaram a fazer efeito, e um outro canal por cabo, o Newsmax TV, aumentou a sua audiência desde a eleição presidencial de 03 de novembro, aparentemente por repetir as denúncias sem evidências de fraude eleitoral por parte do Presidente, segundo uma análise do canal televisivo CNN.