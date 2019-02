Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump quer jihadistas julgados na Europa

Presidente exige que países europeus recebam de volta 800 combatentes estrangeiros capturados pelos curdos.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O presidente norte-americano exortou este domingo os países europeus a receberem de volta e a sentarem no banco dos réus os cerca de 800 jihadistas europeus do Daesh capturados na Síria, alertando para o risco de serem libertados após a retirada das tropas norte-americanas e regressarem clandestinamente à Europa para cometerem atentados.



"Os EUA pedem ao Reino Unido, França, Alemanha e outros países europeus para receberem e julgarem os 800 combatentes do Daesh que capturámos na Síria. O Califado está prestes a cair e a alternativa não será boa se formos obrigados a libertá-los.



Não queremos que se infiltrem clandestinamente na Europa. Os EUA já fizeram tanto e gastaram tanto - está na altura de os outros países se chegarem à frente e fazerem o seu trabalho", avisou Trump no Twitter, lembrando que as tropas americanas começarão a deixar a Síria assim que o Daesh estiver derrotado no terreno, o que pode acontecer já nos próximos dias após a queda do último bastião de resistência jihadista em Baghouz, junto à fronteira iraquiana.



Os jihadistas europeus a que Trump se refere renderam-se ou foram capturados pelas forças curdas, que não terão condições para os manter detidos após a retirada das tropas americanas, o que está a causar preocupação entre os governos europeus.



‘Noiva do Daesh’ já deu à luz e quer voltar

Shamima Begum, uma das três ‘noivas do Daesh’ que em 2015 fugiram do Reino Unido para se juntarem aos jihadistas na Síria, e que na semana passada pediu ajuda para regressar a casa, deu à luz este sábado num campo de refugiados.



Tanto a mãe como o bebé estão bem. Em entrevista à Sky News, Shamima, de 19 anos, voltou este domingo a pedir ajuda para regressar ao Reino Unido, afirmando que as pessoas devem ter pena dela "por tudo aquilo que passou". "Não sabia no que me estava a meter", disse.