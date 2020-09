Trump quer pena de morte para atirador que disparou sobre dois agentes da polícia em Los Angeles

O presidente dos EUA, Donald Trump, já se pronunciou sobre o ataque que deixou dois polícias em estado grave, em Los Angeles, e disse que se algum dos agentes morrer o atirador "deve enfrentar uma pena de morte".



Novas imagens do ataque armado surgiram esta segunda-feira.

No vídeo, ouve-se o homem que grava o momento a rir-se da situação enquanto vários carros-patrulha chegam ao local do crime.

Uma multidão de pessoas olhava para a cena do crime enquanto as sirenes da polícia ecoavam, após a emboscada aos dois agentes que foram baleados, no sábado, enquanto faziam uma patrulha em Compton, Los Angeles, Estados Unidos da América.

O homem vestido com um casaco amarelo diz sorridente para a câmara: "Os polícias foram pelos ares. Isto é de loucos. Alguém disparou sobre os polícias".

Recorde que as vítimas tratam-se de uma mulher de 31 anos, com um filho de seis, e um homem de 24 anos.

O suspeito encontra-se em fuga.



As autoridades vão oferecer uma recompensa de 100 mil doláres para quem tiver informações sobre o atirador.