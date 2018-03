Trump quer pena de morte para traficantes de droga

Presidente dos EUA quer endurecer legislação de combate ao tráfico de estupefacientes.

Donald Trump defendeu, esta segunda-feira, na primeira visita oficial ao estado de New Hampshire como Presidente dos EUA, leis mais duras para combater o tráfico de drogas e a aplicação da pena de morte aos traficantes.

O consumo de opioides no New Hampshire é um dos mais elevados do País, assim como a taxa de mortalidade causada pelo fentanil, um opioide mais forte do que a heroína e mais barato do que esta.

Além da legislação mais dura para os traficantes e consumidores de estupefacientes, Donald Trump anunciou também que quer investir mais de seis mil milhões de dólares em iniciativas de prevenção e tratamento daquilo que considera ser "uma crise de saúde pública".