Trump quer reabrir as escolas porque os pais e as crianças "estão a morrer com esse trauma”

Donald Trump afirmou que os pais americanos estão em perigo se as escolas nos Estados Unidos não reabrirem para o próximo ano letivo. A denúncia do presidente americano foi feita esta quarta-feira à noite, numa entrevista ao canal CBS News.

O presidente americano sublinhou como desastrosa a decisão do distrito escolar unificado de Los Angeles de iniciar, no outono, as aulas em modo 'online' em vez de presencial com os alunos. Na calha estão decisões semelhantes a serem tomadas por outras cidades e estados do pais.

"Porque as crianças e os pais também estão a morrer por causa desse trauma", afirmou à entrevistadora Catherine Herridge. "Estão a morrer porque não podem fazer o que antes faziam. As mães não podem ir trabalhar porque, de repente, tiveram de ficar em casa para cuidar dos filhos e dos pais", acrescentou ainda o presidente.

As polémicas afirmações foram as mais recentes de uma série de comentários de Trump para pressionar a reabertura das escolas nos EUA, apesar de quase metade dos estados do país terem batido recordes diários de infeções da população pelo coronavírus.

Escolas fechadas colocam "uma tremenda pressão" sobre os pais, sublinhou, acrescentando ainda que a decisão é um ato político. "Na Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e em muitos outros países, as escolas estão abertas sem problemas".

"Os Democratas acham que seria mau para eles, em termos políticos, se as escolas nos EUA abrissem antes das eleições de novembro, mas elas são importantes para as crianças e famílias". Todavia, o poder dos presidentes americanos para os estabelecimentos escolares abrirem está limitado, pois essas decisões são tomadas a nível estadual e local.

Trump sugeriu que iria reter fundos federais dirigidos às escolas para obrigar à sua reabertura. Há um problema, no entanto: o presidente não pode reter financiamentos que o congresso americano já aprovou. Aliás, esta questão foi central no recente processo de destituição de Trump.

O presidente foi acusado de reter auxílio financeiro à Ucrânia, a menos que o governo anunciasse uma investigação judicial a Joe Biden, candidato do Partido Democrático para as próximas eleições americanas, assim como ao seu filho, que tem interesses económicos no país.

Recorde-se que Donald Trump foi absolvido pelo Senado americano, liderado pelos republicanos desde fevereiro.