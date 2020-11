Trump quer reeleição e apresenta-se como o político que mudou Washington

Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA, em 2016, assumindo a sua falta de experiência política, mas apresenta-se para a reeleição, em 2020, como um político cuja experiência mudou Washington.

Donald Trump procura um segundo mandato presidencial reciclando os seus 'slogans' da campanha de 2016 e recuperando a tática política que praticou na Casa Branca de denegrir a imagem dos adversários e explorar os medos dos eleitores.

Quando chegou ao poder, tornando-se o 45.º Presidente dos Estados Unidos, Trump não tinha experiência política e prometia "drenar o pântano" de Washington, acelerando nos primeiros 100 dias de mandato com numerosos decretos que revogavam as políticas do seu antecessor, o democrata Barack Obama.