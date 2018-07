Trump quer reunir com o presidente do Irão sem "qualquer exigência"

Garantia foi dada durante uma conferência de imprensa.

20:17

O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu que está disponível para se reunir com os líderes iranianos "a qualquer altura" e sem "qualquer exigência ou pré-requisito". A garantia foi dada durante uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, avança a Sábado.



"Eu reuno-me com qualquer pessoa. Eu acredito em cimeiras e, como tal, reunir-me-ia com o Irão se eles assim o quisessem", disse à imprensa presente na Casa Branca. O líder norte-americano garantiu ainda que o faria sem qualquer "pré-requisito". "Sem exigências. Querem reunir-se? Eu aceito!", voltou a dizer aos jornalistas, sublinhando porém não saber se os líderes iranianos "estão preparados" para que tal acontença.

Estas declarações de Trump surgiram depois de uma troca de ameaças entre os dois países.