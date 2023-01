Trump questiona FBI após descoberta de documentos confidenciais de Biden

O ex-presidente norte-americano Donald Trump questionou a atuação do FBI após a descoberta de documentos confidenciais que datam da vice-presidência de Joe Biden (2009-2017) num escritório particular que o atual chefe de Estado utilizava.

"Quando é que o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, talvez até a Casa Branca? Esses documentos definitivamente não foram desclassificados", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social, logo após ter sido noticiado que alguns documentos marcados como confidenciais haviam sido encontrados pelos advogados pessoais de Biden enquanto esvaziavam os escritórios do 'think tank' Penn Biden Center, em Washington.

Trump fez assim um paralelo com o caso que o envolve diretamente, quando, em 08 de agosto último, agentes do FBI realizaram uma vasta busca à sua mansão na Flórida com base num mandado de "retenção de documentos confidenciais" e "obstrução a uma investigação federal", e apreenderam cerca de trinta caixas, que continham documentos marcados como "ultrassecreto", "secreto" ou "confidencial".