Trump quis fazer um desfile militar sem feridos porque "não o faziam parecer bem"

Donald Trump quis fazer um grande desfile militar em 2017, quando ainda estava na Casa Branca, mas sem "tipos feridos", porque "não o faziam parecer bem", segundo um general norte-americano em declarações num livro agora publicado.

A obra "The Divider: Trump in the White House", divulgada hoje em exclusivo pela revista New Yorker, foi escrita por dois jornalistas, Peter Baker e Susan Glasser, que recolheram conversas entre Trump e os seus colaboradores militares mais próximos, que derivavam com frequência em controvérsias sobre a visão do país e do governo.

Uma destas controvérsias ocorreu em 2017, quando Trump regressou de França depois de assistir ao desfile militar da festa nacional francesa, o 14 de Julho, que então descreveu como "algo tremendo" e "realmente bonito de ver", sugerindo imediatamente fazer algo parecido nos EUA.