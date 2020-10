Donald Trump voltou segunda-feira à campanha com um comício na Florida perante centenas de apoiantes, garantindo que se encontra plenamente recuperado e que se sente “poderoso” após vencer a Covid-19.









“Já estou curado, dizem que estou imune. Sinto-me tão poderoso”, afirmou Trump perante uma multidão entusiástica reunida no aeroporto de Stanford. “Quero beijar-vos a todos. Quero beijar os homens e as mulheres bonitas, todos”, brincou o presidente, que distribuiu máscaras aos apoiantes mas não usou uma. Horas antes do comício, a Casa Branca informou que Trump deu negativo “em dois testes consecutivos”, sem indicar a data, e garantiu que o presidente “já não se encontra contagioso”.

Trump discursou durante cerca de uma hora, defendendo a sua gestão da pandemia, que já matou mais de 200 mil americanos, e lançando um feroz ataque ao “socialista” Joe Biden, que acusou de querer transformar os EUA “numa Cuba, Venezuela ou Nicarágua”. Trump tenta desta forma cativar o importante voto latino, que representa 20% do eleitorado da Florida, estado que venceu em 2016 mas onde se encontra quatro pontos atrás de Biden nas últimas sondagens.

Urnas ilegais na Califórnia



O Partido Republicano foi acusado esta terça-feira de instalar urnas ilegais para recolher votos em pelo menos três condados da Califórnia. Responsáveis locais do partido foram avisados de que a prática viola a lei eleitoral e ameaçaram com processos criminais se as urnas não forem retiradas.





10 milhões já votaram



Mais de 10 milhões de pessoas já votaram por correio ou presencialmente nas eleições presidenciais de 3 de novembro. A elevada participação antecipada sugere uma taxa de afluência-recorde às urnas.