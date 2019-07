Trump reitera ataque racista a congressistas

Indiferente à condenação de que foi alvo na Câmara de Representantes, que aprovou um resolução contra as suas afirmações racistas, Donald Trump reincidiu.



Num comício de campanha na Carolina do Norte, o presidente dos EUA reiterou insultos a quatro congressistas não brancas e pôs os seus apoiantes a entoar cantos de "mandem-na para casa". A visada foi Ilhan Omar, congressista de origem somali.

"Se não gostam deste país, digam-lhes que se vão embora", afirmou Trump, em alusão a Omar e às colegas de partido Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib. Dias antes, tinha dito que elas devem voltar "para os seus países", apesar de, à exceção de Omar, todas terem nascido nos EUA.

Talvez por causa disso, Trump tenha agora centrado mais atenções em Omar. Antes de partir para o comício em Greenville, Carolina do Norte, insinuou mesmo que Omar "foi casada com o próprio irmão". A acusação aproveita-se do passado confuso dos casamentos da congressista, cujo segundo marido, um britânico, tem um pai com o mesmo nome do seu.

Apesar da polémica, foi liminarmente chumbada a iniciativa de um democrata para iniciar um processo de destituição. Trump congratulou-se: "Isto nunca mais devia acontecer a um presidente dos EUA", escreveu no Twitter.