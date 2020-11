Trump sai da administração dos EUA se Joe Biden vencer Colégio Eleitoral

Donald Trump garantiu quinta-feira à noite que deixará a Casa Branca se o Colégio Eleitoral der Joe Biden como vencedor das presidenciais, embora tenha recusado mais uma vez reconhecer a vitória do adversário e tenha insistido nas alegações de fraude eleitoral.Questionado pelos jornalistas se tencionava deixar o cargo se o Colégio Eleitoral confirmar a vitória de Biden na reunião marcada para 14 de dezembro, Trump respondeu: "Certamente que sim. Certamente que sim. E vocês sabem isso", afirmou, acrescentando logo a seguir: "se o Colégio Eleitoral fizer isso estará a cometer um grande erro". Recorde-se que Joe Biden tem 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 de Trump, pelo que a sua eleição está garantida, a não ser que parte substancial dos delegados mude o seu sentido de voto.Os jornalistas insistiram e perguntaram se estava pronto para reconhecer a vitória de Biden nas eleições, mas o presidente recusou fazê-lo, afirmando que "será muito difícil conceder" tendo em conta a "fraude eleitoral massiva que existiu". "Esta eleições foram manipuladas ao mais alto nível", acusou, sem oferecer provas.Apesar da recusa em reconhecer publicamente a vitória de Biden, esta declaração do presidente, juntamente com a decisão de dar ‘luz verde’ ao processo de transição de poderes, no início da semana, são encaradas como o mais próximo que Trump conseguirá chegar de admitir a derrota.