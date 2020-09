Trump sem encontro agendado com família de afro-americano ferido pela polícia em Wisconsin

O Presidente dos Estados Unidos não tem agendado qualquer encontro com a família de Jacob Blake, um afro-americano que foi gravemente ferido pela polícia em Kenosha, durante a visita na terça-feira a Wisconsin, revelou a porta-voz da Casa Branca.

"No momento, o programa [do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump] prevê uma reunião com as autoridades locais, proprietários de negócios e irá examinar os estragos", disse na segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

A Casa Branca fez contactos "por um lado com o pastor e, por outro, diretamente com a família" de Jacob Blake, acrescentou, citada pela agência AFP.