Trump preparado para "destruir economia turca" em resposta à incursão de Ancara na Síria

contra a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), grupo que considera terrorista, mas que é apoiado pelos ocidentais para combater o grupo extremista EI.





A ofensiva de Ancara abre uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai ordenar sanções contra atuais e antigos responsáveis turcos, mandar interromper um acordo comercial entre Washington e Ancara e aumentar as tarifas do aço turco em 50%. A decisão do líder da Casa Branca é uma reação à incursão da Turquia na Síria,Em comunicado, Trump disse estar "completamente preparado" para destruir a economia da Turquia se o regime do presidente Erdogan mantiver o "caminho perigoso e destrutivo" que está a seguir e anunciou que as tropas norte-americanas que iam sair da Síria vão manter-se na região para monitorizar a situação.