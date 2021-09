Trump vai comentar combate de boxe no 20.º aniversário do ataque às Torres Gémeas

O ex-presidente Donald Trump estará no sábado a comentar junto do ringue um combate de boxe cem que participa o antigo campeão de pesos-pesados Evander Holyfield, de 58 aos.

No dia em que se celebram 20 anos sobre o ataque às Torres Gémeas, Trump terá a companhia do filho, Donald Jr., para comentar o combate a transmitir em quatro episódios e que estará disponível em formato "pay per view" no serviço de ´streaming` da plataforma FITE.TV. O serviço tem um custo de 49,99 dólares e estará disponível através de aplicações móveis e Smart TV.

De início, o combate estava previsto para se realizar em Los Angeles assinalando o regresso de Oscar de La Hoya ao ringue para enfrentar Vitor Belfort, antigo campeão da Ultimate Fighting Championship (UFC), mas de La Hoya teve de desistir por ter sido hospitalizado com covid-19, o que fez com que fosse substituído por Holyfield.

O combate foi transferido para o Hard Rock Hotel and Casino, na Flórida, depois de a comissão atlética do estado da Califórnia ter ter recusado aprovar a luta devido à idade de Evander Holyfield, antigo campeão de pesos pesados que cumprirá 59 anos em outubro e que não luta desde 2011.

O combate entre Holyfield e Belfort terá oito rounds de dois minutos.

Trump está desde há muito ligado ao boxe, tendo acolhido e promovido combates ao longo dos anos, a maioria dos quais realizados no casino de que era proprietário em Atantic City, no estado de Nova Jersey.

O ex-presidente norte-americano não tem mais compromissos marcados para 11 de setembro.

A FITE.TV, que foi adquirida pela Triller, tem historial de serviço de partilha de vídeos com celebridades convidadas para comentar boxe, entre as quais Snoop Dogg e Pete Davidson, comediante em "Saturday Night Live".

Os outros episódios agendados são com Anderson Silva versus Tito Ortiz, David Haye versus Joe Fournier e Andy Vences versus Jono Carroll.