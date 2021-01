Trump vai faltar à tomada de posse de Biden como presidente dos EUA. Mas não é caso único na história do País

Quarta-feira, 20 de janeiro. Este é o dia escolhido para a tomada de posse do presidente eleito nos EUA, Joe Biden.

A cerimónia, que decorre em Washington, com a presença de várias caras ligadas à política norte-americana, é marcada pela pandemia da Covid-19, mas sobretudo por uma grande ausência: Donald Trump, o ainda presidente dos EUA.

A tradição, com cerca de 200 anos, envolve a participação do presidente que está de saída, numa suposta transição pacífica do poder.

Trump anunciou no passado dia 8 de janeiro que não iria estar presente na cerimónia, não foi o primeiro a fazê-lo. Ao longo da história presidencial norte-americana encontramos vários presidentes que não marcaram presença na tomada de posse e juramento do presidente eleito.

Numa entrevista ao jornal "New York Times", o historiador Douglas Brinkley considera a atitude como um "sinal de que a sociedade americana está no meio de uma grande rivalidade política".

Vamos aos casos. Em 1801, e depois de uma campanha difícil, e com a possibilidade de uma guerra civil, Thomas Jefferson conseguiu reivindicar a presidência. No dia da sua tomada de posse, John Adams, o presidente em funções, abandonou a capital norte-americana ao amanhecer, faltando assim à cerimónia.

Em 1829, John Quincy Adams seguiu as pisadas do pai (John Adams), e também ele se recusou a comparecer na tomada de posse do seu sucessor, Andrew Jackson. Adams deixou a Casa Branca um dia antes da data marcada.

Andrew Johnson, que tem em comum um processo de destituição (‘impeachment’) como Donald Trump, não estava no boletim de voto nas eleições de 1868.

Os democratas nomearam outro candidato para enfrentar o republicano, Ulysses S. Grant, que acabou por garantir a vitória. Johnson abandonou o cargo ainda na manhã da tomada de posse, em 1869.

Guerras políticas "à parte", Martin Ban Buren falhou a cerimónia de juramento so seu successor, William Henry Harrison, em 1841. As razões da sua ausência são, de acordo com historiadores, ainda uma incógnita.

Nixon, que resignou ao cargo na presidência no ano de 1974, não chegou a assistir ao juramento de Gerald Ford, seu sucessor.

Apesar destes episódios, os historiadores concordam que Trump apresenta diferenças relativamente aos seus antecessores, uma vez que se recusou a aceitar o resultado eleitoral.