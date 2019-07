Trump vê aprovado pedido de 2,3 mil milhões para construir muro

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprovou o pedido de financiamento do presidente Donald Trump para a construção do muro na fronteira dos EUA com o México. O valor ascenderá aos 2,3 mil milhões de euros e será suportado pelo Ministério da Defesa norte-americano.Com cinco votos a favor de magistrados conservadores e quatro votos contra de magistrados democratas, o Supremo Tribunal autorizou a construção do muro na fronteira dos estados do Sul: Arizona, Novo México e Califórnia.As obras já tinham sido suspensas por tribunais inferiores, em decisões datadas de maio e deste mês, devido ao processo que decorria sobre o elevado valor do financiamento que, inicialmente, estava destinado à luta contra o narcotráfico, de um total de 6 mil milhões de euros que o presidente já tinha desviado para a construção do muro, verba que lhe permitia criar 380 quilómetros de barreira.Já em fevereiro passado o Congresso tinha aprovado uma verba acima dos mil milhões de euros, um valor muito inferior aos 5 mil milhões pedidos por Donald Trump, o que o fez declarar estado de emergência nacional, com objetivo de conseguir os fundos sem a aprovação do Congresso.Na altura, um recurso apresentado pela União Norte-americana para as Liberdades Cívicas (ACLU) conseguiu que os tribunais federais da Califórnia bloqueassem a iniciativa até ser apresentada a decisão final do Supremo Tribunal de Justiça.Numa declaração na rede social Twitter, Donald Trump reagiu à decisão do Supremo dizendo que esta foi uma "grande vitória para a segurança fronteiriça e o Estado de direito". Esta decisão final permite ao presidente norte-americano realizar mais uma das medidas anunciadas na campanha eleitoral de 2016, podendo favorecer a sua reeleição nas Presidenciais de 2020.dias foi o tempo que durou a paralisação parcial do governo norte-americano ocorrida há dois anos, por falta de entendimento com Trump sobre o muro.Mais de 800 mil funcionários do governo foram afetados nas greves dos serviços da administração norte-americana em 2018. As três paralisações foram provocadas pela ausência de consenso entre a Câmara dos Representantes, o Senado e a Casa Branca, num ‘braço de ferro’ de Donald Trump com os congressistas democratas.