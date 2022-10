Truss pede desculpa por política fiscal do Governo e garante que não vai demitir-se

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, pediu desculpa pela desastrosa política fiscal do Governo que colocou em causa a estabilidade da economia britânica, mas garantiu que não tenciona demitir-se e que espera liderar o Partido Conservador nas próximas eleições, dentro de dois anos.









“Queríamos tomar medidas para ajudar as pessoas com as contas da energia e para aliviar os impostos, mas fomos demasiado longe, demasiado depressa”, afirmou Truss em entrevista à BBC na segunda-feira à noite, horas depois de ter visto no Parlamento o novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, rasgar de alto a baixo o radical corte de impostos anunciado há três semanas pelo Governo, num recuo humilhante para a primeira-ministra. “Aceito a responsabilidade por todos os erros que foram cometidos”, disse a chefe do Governo, que está sob forte pressão no interior do próprio partido para se demitir pouco mais de seis semanas após assumir o cargo.

A imprensa britânica, que esta terça-feira se referia a Truss como “um cadáver ambulante” ou “a primeira-ministra-fantasma”, diz que a chefe do Governo poderá enfrentar nos próximos dias um desafio à sua liderança no Parlamento. Truss recusou, no entanto, a possibilidade de se demitir, afirmando que espera liderar os conservadores nas eleições previstas para o final de 2024.



Boris Johnson é o preferido dos militantes

Uma nova sondagem revelou que o preferido dos militantes conservadores para substituir Liz Truss na chefia do Governo é o seu antecessor no cargo, Boris Johnson, que foi obrigado a demitir-se após sucessivos escândalos. De acordo com a sondagem do instituto YouGov, 63% dos militantes dizem que Johnson seria um bom substituto e 32% avançam que seria a sua primeira escolha em caso de nova eleição para a liderança, à frente de Rishi Sunak, Jeremy Hunt ou Penny Mordaunt.