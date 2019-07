Tsipras sofre derrota pesada em dia de eleições na Grécia

O Syriza, do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, sofreu este domingo uma pesada derrota nas eleições legislativas antecipadas, perdendo a maioria para os conservadores da Nova Democracia e colocando um ponto final num ciclo político inédito na Grécia."Os gregos acabam de mostrar à Europa que está na hora de colocar o populismo para trás das costas", afirmou a deputada conservadora Anna Michelle Asimakopoulou pouco após a divulgação das primeiras projeções, que davam entre 38 a 42% dos votos e a maioria absoluta no Parlamento à Nova Democracia. À hora do fecho desta edição, o partido liderado por Kyriakos Mitsotakis liderava a contagem dos votos com 39,8%, enquanto o Syriza não ia além dos 31,5%.O partido de esquerda foi rápido a reconhecer a derrota, que já era amplamente esperada depois de o Syriza ter sido duramente punido nas últimas Europeias, resultado esse que levou Alexis Tsipras a antecipar as eleições legislativas numa tentativa desesperada de conter os danos.Mas o eleitorado grego, cansado após quase uma década de políticas de austeridade e perda de poder de compra, não perdoou a ‘traição’ do primeiro- -ministro, que foi inicialmente eleito em 2014 - e posteriormente reeleito em 2015 após uma crise interna - com a promessa de lutar contra as medidas impostas por Bruxelas e pela troika mas que acabou por se submeter à realidade política da austeridade.A Grécia, recorde-se, só no final do ano passado saiu do seu terceiro programa de reajustamento financeiro, mas continua sob vigilância apertada dos credores internacionais e a economia grega, apesar de ter retomado a muito custo o crescimento, continua muito aquém dos índices esperados e a taxa de desemprego mantém-se nos 18%, a maior da Zona Euro.O líder da Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, de 51 anos, é filho do antigo primeiro-ministro conservador Konstantinos Mitsotakis, que liderou o governo grego entre 1990 e 1993. A irmã, Dora Bakoyannis, foi presidente da Câmara de Atenas.O partido de extrema-direita Aurora Dourada, que tinha 18 lugares no Parlamento cessante, não atingiu a fasquia dos 3% de votos e não conseguiu eleger qualquer deputado. Já o MeRA25, do ex-ministro das Finanças Yannis Varoufakis, conseguiu eleger 9 deputados.